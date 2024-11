Der Gospelchor Voices, Hearts and Souls Balingen unter der Leitung von Juandalynn R. Abernathy bot seinen Zuhörern kürzlich in der gut gefüllten Heilig-Geist-Kirche ein beeindruckendes Programm.

Die Moderation des Abends übernahm Karin Wenzig-Luck, die charmant die Lieder anmoderierte und den Zuhörern dabei half, sich auf die Texte einzustimmen.

Lesen Sie auch

Los ging’s mit dem Psalm 150, der „alles was Atem hat“ zum Lob des Herrn aufruft. Dass der Chor Freude am Singen hatte, war jedem ins Gesicht geschrieben. Auch die Zuhörer ließen sich davon anstecken. Armin Glatz, der die große Bandbreite seiner Tenorstimme unter Beweis stellte, feuerte beim Stück „I Won’t Go Back“ die Zuhörer weiter an.

„Halleluja“, rhythmisch neu interpretiert

Anja Krämer, neue Solistin bei Voices, Hearts and Souls, begeisterte mit ihrer kraftvollen und melodiösen Stimme bei „Faithful To The End“ und riss die Zuhörer auch in der zweiten Hälfte mit dem Lied „Sing A New Song“ sichtlich mit. Händels „Halleluja“, rhythmisch neu interpretiert, rundete das Programm ab und zeigte die Vielseitigkeit des Chores, der zusammen mit Wolfgang Fischer und Band für einen klangvollen Abend sorgte.

Viel Beifall war die Folge, teils gab es Standing Ovations, was mit der Zugabe, dem Lied „Amen“ zum Mitsingen, belohnt wurde. Die kühle Kirche verwandelte sich dank der strahlenden Stimmen und der mitreißenden Melodien in einen Ort der Wärme und Freude.

Auftritt beim Balinger Christkindles Markt

Am Ende waren alte, aber auch neu gewonnene Fans begeistert und freuen sich schon jetzt auf die nächsten Auftritte von Voices, Hearts and Souls am 30. November auf der Plaza zur Eröffnung des Balinger Christkindles Markt, gefolgt von einem Weihnachtskonzert in der Stadtkirche am 1. Dezember. Erwähnenswert ist, dass jeder, der Lust am Singen hat, dazu eingeladen ist, beim neugegründeten Projektchor von Voices, Hearts and Souls mitzusingen. Es wird auf das große Jubiläumskonzert in der Stadthalle Balingen, am 25. Mai 2025 geübt. Infos zu diesen und weiteren Veranstaltungen sind auf der Webseite zu finden.

www.voices-hearts-souls.de