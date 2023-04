Mit Hubschrauber in Klinik gebracht Auto überrollt achtjährigen Jungen in Zell

Bei einem Unfall an einer Kreuzung in Zell ist am Samstagvormittag ein Kind schwer verletzt worden. Der Junge musste nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.