Mit Cindy & Ray: In der Weilemer Wasenstube steigt die „Ultimative Musikshow“

1 Die „Ultimative Musikshow“ setzen am Samstag Celin & Ray in der Weilener „Wasenstube“ in Szene. Foto: Cindy & Ray

Die „Ultimative Musikshow“ gastiert in der „Wasenstube“ in Weilen unter der Rinnen.









Link kopiert



Die „Ultimative Musikshow“ präsentiert am Samstag, 14. September, das Spaichinger Pop- und Country-Duo Celin & Ray in der „Wasenstube“ in Weilen unter der Rinnen. Mit von der Partie sind Schlager-Newcomer Roman Neyer, der sich bei „Immer wieder sonntags“ in eindrucksvoller Weise der ganzen Nation vorgestellt hat, Claudio Dal Farra, die Stimme Italiens, Bernd Busam, ein Schlagersänger, wie er im Buch steht, und der österreichische Entertainer Tobi Strasser. Ebenfalls aus dem Nachbarland kommt Volksschlager- und Après-Ski-Spezialistin Meli Stein, die in diesem Jahr ebenfalls schon ihre Aufwartung in „Immer wieder sonntags“ gemacht hat, mittlerweile ein feste Größe in Rundfunk und Fernsehen ist und sowohl auf der Gitarre als auch stimmlich kongenial von Spacemanggei begleitet wird.