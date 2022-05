1 Am Hilbenparkplatz gegenüber der Messe soll der P&R-Parkplatz für den Shuttleservice eingerichtet werden. Foto: Eich

Mit dem Shuttle in die Innenstadt fahren, die Parkgebühren und auch die zeitraubende Parkplatzsuche sparen? Genau das könnte in Villingen-Schwenningen bald Wirklichkeit werden. Die Stadt plant schon bald ein Pilotprojekt.















Villingen-Schwenningen - Das Ziel ist klar: CO soll durch unnötige Parkplatzsuche eingespart werden, der Verkehr in den Innenstädten wird entlastet und gleichzeitig profitieren Besucher von VS von einer stressfreien Shoppingbesuch und kostenfreiem Parken. Mit der Idee eines P+R-Angebots mit gleichzeitigem Shuttleservice ist der Gemeinderat an die Stadtverwaltung herangetreten.

In Metropolen schon Usus

Als Vorbild dienen Metropolen und große Oberzentren – dort sind solche Konzepte schon fester Bestandteil, um die Innenstädte von Individualverkehr durch Autos zu entlasten: Das eigene Fahrzeug an einem P+R-Parkplatz stehen lassen, anschließend mit Bus oder Bahn – mit möglichst dichter Taktfolge – in die Innenstadt fahren.

Genau daran orientiert sich nun auch das vom Grünflächen- und Tiefbauamt erarbeitete Konzept, welches im Verwaltungs- und Kulturausschuss besprochen wurde. Dessen Leiterin Silvie Lamla erläuterte das Konzept, dem ein 15-Minuten-Takt zum Standort Rössle zugrunde liegen soll. Eingesetzt würde ein einzelner Bus, der kontinuierlich seine Runden drehe.

Viele weitere Ideen

"Ungewohnt für eine Stadt mit 40 000 Einwohnern", räumte Klaus Martin (CDU) ein, dennoch "wollen wir das versuchen" – wünschenswert sei ein Zwischenbericht nach einem halben Jahr, um gegebenenfalls nachzusteuern.

Bei Ulrike Merkle von den Grünen rannte man mit dem Vorschlag offene Türen ein: "Das Angebot ist super und wir wollen das!" Die 15-minütige Taktung sei praktikabel. Die Shuttle-Zeit würde sie jedoch statt von 9 bis 18 Uhr auf 10 bis 17 Uhr festlegen. Zudem schlägt sie vor, das Konzept auf Villingen auszuweiten. Und zudem: "Warum nicht auch bei uns ein Ein-Euro-Ticket?"

Für den Christdemokraten Klaus Martin jedoch wäre die Diskussion über ein Ein-Euro-Ticket losgelöst von der Shuttle-Debatte zu führen – "das ist etwas anderes!"

Sybille Seemann (Freie Wähler) möchte mit Rücksicht auf den Wochenmarkt, der um 7 Uhr beginnt, am Shuttle-Start um 9 Uhr festhalten. "Ich finde auch nicht, dass wir an der Uhrzeit drehen sollten", pflichtete Nicola Schurr (SPD) bei – zumal man so vielleicht auch dem einen oder anderen Gastronom, der Frühstück oder Brunch anbiete, unter die Arme greife. Anstatt zum Rössle würde er den Shuttlebus zum Bärenplatz steuern, dem "Herzen der Stadt".

Piazolo: "Ich sehe das sehr kritisch"

Kathrin Piazolo (FDP) jedoch goss kräftig Wasser in den Wein. "Ich sehe es sehr kritisch, ob das so sinnvoll ist", gab sie zu. Eine Umfrage im Bekanntenkreis habe ergeben, dass es kaum Interesse gebe. Allerhöchstens in der Vorweihnachtszeit könnte sie sich das vorstellen, zeigt sich aber auch diesbezüglich skeptisch. "Wenn man es dann macht, dann in Villingen und Schwenningen parallel", so Piazolo, um die Werbungskosten bündeln zu können. "Ich würde auch den Vorschlag machen: Machen wir’s parallel", pflichtete Ulrike Heggen (Freie Wähler) bei. Oskar Hahn hielt für dasselbe ein flammendes Plädoyer, denn: "Wir wünschen uns dieses Konzept so sehr", dass sie fürchten, es wäre für immer gestorben, wenn es in Schwenningen floppe.

Sybille Lamla vom zuständigen Amt jedoch sah die Ausweitung auf Villingen nach entsprechenden Vorüberlegungen skeptisch – "momentan haben wir dort keinen geeigneten Standort". Eine Anregung aus der Sitzung von Nicola Schurr (SPD), den Landratsamtsparkplatz in Villingen zu nutzen, wolle sie prüfen.

"Probieren geht über Studieren", findet Olaf Barth (AfD), der damit grünes Licht geben wollte – weil jedoch das Gros des Gremiums aufgrund einiger ungeklärter Detailfragen auf die Beschlussfassung verzichten wollte, wurde er in diesem Unterfangen ausgebremst. Das letzte und ohnehin maßgebliche Wort wird der Gemeinderat der Stadt Villingen-Schwenningen in der kommenden Woche haben.