Mit Bratschist Antoine Tamestit: Stuttgarter Kammerorchester begeistert mit brillantem Konzert in Lahr

Trotz der kurzfristigen Absage der Bratschistin Tabea Zimmermann war der Auftritt des Stuttgarter Kammerorchesters im Lahrer Parktheater ein voller Erfolg.
Tabea Zimmermann musste ausgerechnet bei einem von langer Hand geplanten Auftritt in der Heimatstadt kranheitsbedingt passen. Die große Bratschistin, die vor Jahrzehnten an der damals noch jungen Musikschule der Stadt Lahr den Grundstein für eine außergewöhnliche Karriere gelegt hat, wird es sich aber sicherlich nicht nehmen lassen, den Termin bei passender Gelegenheit nachzuholen.