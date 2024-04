1 Absolute Ruhe und Konzentration sind an diesem Donnerstag bei den Abiturienten gefragt – so wie hier bei den Abiturprüfungen im Scheffel-Gymnasium im Jahr 2020. Foto: Baublies

Es wird ernst für die knapp 200 angehenden Abiturienten. Die schriftlichen Prüfungen starten heute an den allgemeinbildenden Gymnasien. Wie ist die Stimmung unter den Schülern und gibt es Veränderungen? Unsere Redaktion hat bei den Schulen nachgefragt.









Die schriftlichen Abitur-Prüfungen laufen zum ersten Mal wieder unter Bedingungen wie vor der Corona-Pandemie statt. Für die laut Regierungspräsidium 1191 angehenden Abiturienten in der Ortenau, darunter 182 in Lahr, bedeutet das, dass sie ihre Prüfungen ohne die Erleichterungen schreiben, die für die vorherigen Jahrgänge Nachteile beim Lernen ausgleichen sollten. Die jungen Erwachsenen müssen ihr Wissen schriftlich in drei gewählten Leistungsfächern unter Beweis stellen. Bis zum 7. Mai laufen die Hauptprüfungen, die Nachtermine gehen bis zum 7. Juni. An diesem Donnerstag um 9 Uhr geht es los – mit Biologie.