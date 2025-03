Mit Bildergalerie: So lief die Sportlerehrung im Kreis Rottweil

Bei der Ehrung der erfolgreichen Sportler im Kreis Rottweil in Winzeln standen die Medaillengewinner im Fokus. Insgesamt 171 erfolgreiche Jugendsportler bekamen dabei die verdiente Anerkennung.

Der Sportkreis Rottweil hat am Freitagabend in der Winzelner Turn- und Festhalle 171 erfolgreiche Jugendsportler und Jugendsportlerinnen aus 12 Fachverbänden geehrt. Dazu gab es ein interessantes sportliches Rahmenprogramm, lustige und kurzweilige Mitmachspiele für die Besucher sowie eine reichlich bestückte Tombola für die Sportlerschar.

Kurze Reden, ein zügiger Ablauf – es ging Schlag auf Schlag. Für die perfekte und straffe Organisation erntete das Jugend-Sportkreisteam um Vizepräsidentin Romina Fischer und die Ausschussmitgliedern Lara Harzer, Jasmin Wolfrum, Alessa Bauer, Daliah Lehmann und Yves Hartung großes Lob von allen Seiten.

Lesen Sie auch

Nach zwei Stunden war der kurzweilige Ehrungsabend beendet. Kräftig unterstützt wurde die rührige Jugendcrew von Geschäftsstellenleiterin Luba Huber-Kipnovski. Man sei stolz auf die vielen erfolgreichen Sportler und Sportlerinnen im Kreis Rottweil, betonte Fischer. Sie dankte dem Nachwuchs, deren Eltern, den Trainern wie auch den Betreuern.

Auch Sportkreispräsident und Bürgermeister sind unter den Gratulanten

Diesem Dank schloss sich Sportkreispräsident Karl-Heinz Wachter später in seinem Schlusswort an. Bürgermeister Rainer Betschner hatte die Besucher in Winzeln willkommen geheißen.

Die Auszeichnung des erfolgreichen Sportlernachwuchses erfolgte in vier Blöcken. Die Liste der Erfolge war beachtlich: Unter den Geehrten befanden sich 39 Württembergische Meister, 19 Baden-Württembergische Meister, drei Süddeutsche Meister sowie sieben Deutsche Meister.

Gleich drei Sportler aus dem Kreis Rottweil feierten internationale Erfolge: Die Mühlbacher Ju-Jutsu Sportlerin Kim Wörner (Vize-Weltmeisterin), Leichtathletin Julia Ehrle von der SG Schramberg (Europameisterin) sowie der Wellendinger Einrad-Athlet Colin Blache (dritter Platz bei den Weltmeisterschaften).

Auf der Bühne sorgen Ringer und Turner für Unterhaltung

Bei der Ausgabe der Urkunden und Geschenke halfen die beiden Bürgermeister Rainer Betschner (Fluorn-Winzeln) und Jens Keucher (Sulz), der Vorsitzende des KSV Winzeln, Stefan Trick, die Vorsitzende der Württembergischen Sportjugend, Sonja Carle, Sportkreispräsident Karl–Heinz Wachter, Martin Glunk (KSV Winzeln) sowie Fidelis Stehle, Vorsitzender des Kreisjugendrings Rottweil, mit. Als Geschenk gab es einen Lunchpot (Müslibecher mit Löffel). Auf der Bühne präsentierten sich die Turnformationen „Wild Monkeys“ und „Wild Kids“ des TSV Hochmössingen sowie Jugendringer des KSV Winzeln. Für die gelungenen Vorführungen gab es kräftigen Applaus von den Zuschauern.

Die Firma Uhlsport, der Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten, die Basketballer der MHP Riesen Ludwigsburg sowie der Freizeitpark Tripsdrill zählten zu den Sponsoren für die Tombola, die von den Gästen gut angenommen wurde.

Alle Geehrten auf einen Blick

C-Jugend SG Hochmössingen (Felix Bisplinghoff, Moritz Haaga, Lionel Haas, Silas Hauser, Nick Hermann, Jonas Hezel, Leo Melber, Jakob Meyer, Laurin Oppold, Lukas Ozeler, Yaroslav Rudenko, Silas Schaber, Patrick Schlotter, Paul Söll, Rahimullah Zormati)

Ju-Jutsu Pia Emmering, Justin Fischer, Jannik Emmering, David Amann, Fabian Bühner, Kim Wörner (alle Ju-Jutsu Club Mühlbachtal).