Auf die Frage, was ihm bei der Jubiläumsfeier im Ballsaal des Europa-Parks am besten gefallen habe, fällt es Arndt schwer eine Antwort zu finden: „Wir waren topzufrieden mit allem, vom Raum und dem Ambiente bis hin zur Gestaltung des Abends. Und wir haben auch ein tolles Feedback von unseren Gästen bekommen. Das kann man nicht mehr steigern“, erklärt er im Gespräch mit unserer Redaktion.

Nach einer Begrüßung durch Arndt und den Ruster Bürgermeisten Kai-Achim Klare ging es mit vielen Showeinlagen des Showballett vom Europa-Park und einer Comedy-Einlage bunt durch den Abend. Unter anderem trugen Vertreter des Bezirksverbands und des Freundeskreises eine Rede vor. Ewald Scherer, ein ehemaliger Spieler des Vereins, stellte dessen Chronik vor. Sie gibt Einblicke bis zurück ins Gründungsjahr 1923.

Ein weiterer Höhepunkt: Roland und Jürgen Mack wurden zu Ehrenmitgliedern des Vereins ernannt. Damit bedankte sich der Sportverein für die großen Verdienste der beiden Europa-Park-Inhaber. Jürgen Mack erhielt die Urkunde des Vereins am Samstag, Roland Mack wird sie zu einem späteren Zeitpunkt persönlich überreicht bekommen. Armin Kienzler, Vorstand Finanzen SV Rust, erklärte: „Seit 1975 unterstützt der Europa-Park den Verein als Kooperationspartner finanziell und mit Sachspenden. Jürgen Mack ist bis heute der Ansprechpartner für den SV Rust. Die gute Partnerschaft zeigt sich auch darin, dass der Europa-Park und der SV Rust keine schriftliche Vereinbarung haben, sondern dass Wort und Handschlag von beiden Seiten genügen. Und genau deswegen möchte der SV Rust Jürgen Mack zum Ehrenmitglied ernennen.“

SV Rust spendet 4500 Euro

Auch Fußballerlegende Berti Vogts war bei der Jubiläumsfeier anwesend und lobte das außergewöhnliche Engagement von Roland und Jürgen Mack für den SV Rust.

Beim Singen des SV-Rust-Lieds wurden vor allem die etwas älteren Mitglieder nostalgisch. Foto: Friedemann

Anlässlich seines Jubiläums spendet der SV Rust an diesem Abend den gemeinnützigen Vereinen „Santa Isabel – Hilfe für Kinder und Familien“ und „Einfach Helfen“ je 2250 Euro für ihre wichtige Arbeit. Die Spenden nahmen Ann-Kathrin Mack, stellvertretend für Santa-Isabell-Vereinsgründerin Marianne Mack, und „Einfach helfen“-Vorsitzende Mauritia Mack dankbar entgegen. Beide zeigten sich über die großzügige Unterstützung des SV Rust begeistert. Die ehrenamtlichen Vereine „Einfach Helfen“ und „Santa Isabel“ helfen Kindern und Familien in der Region, die durch einen schweren Schicksalsschlag oder eine Krankheit in Not geraten sind, schnell und unkompliziert.

Weiß und Blau

Für den SV-Rust-Vorsitzenden Ralf Arndt war auch das Singen des Vereinslieds einer der Höhepunkte des Abends. Als er noch Jugendspieler und SV-Spieler war, sei das Lied regelmäßig gesungen worden. In jüngster Zeit jedoch kaum noch. Er würde sich freuen, wenn das Lied auch heutzutage wieder häufiger im Jugend- und Seniorenbereich gesungen würde, verrät er unserer Redaktion. Das Lied hat zwar dieselbe Melodie wie das des FC Schalke, mit dem sich Rust die Vereinsfarben teilt. Der Text jedoch ist ein eigener. Am Ende der dritten Strophe heißt es etwa: „Aber der SV Rust wird niemals untergehn“. Was für eine passende Feststellung zum 100-jährigen Bestehen.