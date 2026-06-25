Mit Beachvolleyball und Musik: So feiert die Sportgemeinschaft Fürstenberg ihren 30. Geburtstag

Baar Blech lädt zum Open-Air-Konzert vor der Bürgerhalle. Dort werden die Festbesucher mit Freibier belohnt. Viel los ist auf dem Beachvolleyballfeld.

Am Vorabend der Sommersonnenwende startete die Sportgemeinschaft (SG) mit einem Beachvolleyball-Turnier in den Fürstenberger Festsommer. Zehn Mannschaften – mehr als erwartet – beteiligen sich an der Veranstaltung. Vom Routinier bis zum Anfänger, alle vereint, um in ungezwungener Atmosphäre ein paar kurzweilige Stunden zu verbringen.

Sport trifft auf Geselligkeit Das Turnier war gleichzeitig als Geburtstagsfeier für Fürstenbergs einzigen Sportverein ausgelegt, der in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen feiert. Dem amtierenden Vorsitzenden Marius Tritschler war es deshalb wichtig, dass neben dem sportlichen Aspekt mit Einbruch des Sonnenuntergangs auch die Geselligkeit nicht zu kurz kam. Die komplette Veranstaltung fand rund um das 2014 aus der Taufe gehobene Beachvolleyballfeld der Sportgemeinschaft in der Sport- und Freizeitanlage unterhalb der Bürgerhalle statt.

Das Turnier entwickelte sich wie erhofft zum sommerlich-leichten Sportereignis. Da die SG zudem für ausreichend Verpflegung gesorgt hatte, war es für das Publikum ein Leichtes, am Turnier zu verweilen. Bei allen, die sich indes dazu entschlossen hatten, zu pritschen, zu baggern oder sich auf dem Beachvolleyball zu beweisen, floss an diesem Nachmittag der Schweiß in Strömen.

„Fußballer auf Abwegen“ pritschen und baggern

Teams mit originellen Namen wie Fußballer auf Abwegen, Lieber am Pool oder Bikini Bottom nahmen ebenso teil wie zwei Mannschaften der Feuerwehr, zwei Mannschaften der Musikkapelle oder ein mit diversen Ersatzspielern bestücktes Team Ortschaftsrat. Auch ein Team Donaueschingen befand sich darunter. Am Ende siegte die junge Mannschaft der SG. Doch im Vordergrund stand während des gesamten Turniers die Devise „Dabei sein ist alles“. Die Spiele erfolgten in jeweils 13 Minuten im Vier-gegen-Vier-Modus und nach den gültigen Regeln des Beachvolleyballs.

Engelbert Gut, eines der Gründungsmitglieder, erinnerte sich an die Anfänge der Sportgemeinschaft, bei welcher Volleyball schon immer hoch im Kurs stand. Im Laufe der Jahre kamen diverse andere Sportangebote hinzu, blieben oder gingen wieder. Doch der Volleyball blieb eine Konstante.

Unsere Empfehlung für Sie Boom in Fürstenberg hält an Bei diesen Landfrauen herrscht Hochbetrieb Eine klasse Resonanz erfuhren die Landfrauen bei ihrem Himmelfahrtsfest in Fürstenberg. Auch im Verein läuft es gut – und das spürt der ganze Ort.

Anfangs trainierte die SG in einer privaten Örtlichkeit. Mit der Einweihung der Bürgerhalle erfolgte der Umzug in eine öffentliche Trainingsstätte, wo sich der Verein bis heute zu seinen Trainingsstunden trifft. Ausdauer in ihrem Amt bewiesen stets auch die Vorsitzenden. Gründungsvorsitzender war Ruben Engesser. Ihm folgten Engelbert Gut, Reinhard Zeller und im Jahr 2019 Marius Tritschler. Am Abschlusstag lud die Fürstenberger Stimmungskapelle Baar Blech zum Open Air auf dem Parkplatz der Bürgerhalle. Drei Stunden unterhielten sie zur besten Frühschoppenzeit das Publikum, welches von je 30 Litern Freibier der Veranstalter und des DRK-Ortsvereins profitierte.

Benefizkonzert hallt feucht-fröhlich nach

Die Gaben erhielt Baar Blech für das Benefizkonzert, welches sie im letzten Herbst zugunsten der Helfer vor Ort in der Festhalle Hüfingen veranstaltet hatten. „Wir wollten der einheimischen Bevölkerung das Getränk in Form von Freibier wieder zurückgeben und hatten deshalb die Open-Air-Idee vor der Bürgerhalle“, freute sich Baar-Blech-Gründer Volker Gut über die Resonanz. Das gesamte Konzert war gratis und fand auf Spendenbasis statt. Die nächste Veranstaltung im Fürstenberger Festsommer ist am 4. Juli die Radsternfahrt auf die Kuppe des Berges.

Geburtstagsfeier

Die Spielgemeinschaft Fürstenberg feiert dieses Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Das Angebot reicht in vier Kernbereichen von Volleyball über Fitness und Badminton, bis zum Dienstags-Radfahren. Mittlerweile hat die Spielgemeinschaft 73 aktive Mitglieder. Zuletzt erfreute sich hauptsächlich der in Zusammenarbeit mit den Landfrauen ins Leben gerufene Step-Brett-Kurs großer Beliebtheit.