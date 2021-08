In Egenhausen soll Saur-Filiale entstehen

2 So soll der Neubau aussehen. (Grafik) Foto: Architekturbüro Jarcke

Bürgermeister Sven Holder geriet bei dem Gedanken ins Schwärmen. Mit dem Neubau einer Bäckereifiliale samt Café in der Walddorfer Straße werde "ein großer Wunsch" in Erfüllung gehen. Bauherr ist Gerhard Kirn, Geschäftsführer der gleichnamigen Spedition in Egenhausen.

Egenhausen - Betrieben wird das Geschäft als vom Bäckereibetrieb Saur aus Horb. Vorgestellt wurde das Projekt in der jüngsten Gemeinderatssitzung von Architekt Matthias Jarcke aus Freudenstadt und Bäckermeister Matthias Saur. Geplant ist demnach ein einstöckiges Gebäude, komplett aus Holz, mit einer Nutzfläche von 193 Quadratmeter, die nach oben mit einem Satteldach abschließt. Anbieten will man 50 Sitzplätze im – vom Backraum abgetrennten – Café und 70 Plätze auf der überdachten Terrasse, die barrierefrei über einen separaten Eingang erreichbar ist.

Anlegen werde man 20 Auto- und mehrere Fahrrad-Abstellplätze. Während des Aufenthalts im Café könnten elektrisch betriebene Fahrzeuge an zwei Stationen für Personenwagen und zehn für E-Bikes aufgeladen werden. Den Strom möchte man größtenteils selbst über eine Photovoltaikanlage erzeugen und für die Heizung und Kühlung eine Wärmepumpe installieren.

Für Bürgermeister Holder wird bei Verwirklichung des Vorhabens "ein markantes Gebäude an einem optimalen Standort stehen". Genannt wurden in der Sitzung vorbeiführende Wander- und Radwege, die Nähe zu einer Fachklinik und als weiterer Vorteil der zunehmende Fahrzeugverkehr aus Richtung Freudenstadt und Nagold mit der Möglichkeit, für einen Kaffee und den Einkauf von Backwaren einen Zwischenstopp in Egenhausen einzulegen. Architekt Jarcke rechnet wegen vieler Aufträge von Handwerkern mit der Fertigstellung des Neubaus im Sommer nächsten Jahres.