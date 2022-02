Schwarzwälder Paar sitzt in Kiew fest, weil für die Ausreise eine Unterschrift fehlt

1 Massive Präsenz und Bewegungen russischer Militärverbände an der Grenze zur Ukraine – hier Aufnahmen des Pressedienstes des russischen Verteidigungsministeriums nach einer Übung – sorgen für Aufrufe zur Ausreise deutscher Bürger. Ein Paar aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis sitzt derzeit in Kiew fest. Foto: Uncredited/Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa

Der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland hält die Welt in Atem, dem Säbelrasseln könnte schon bald ein Krieg folgen. Mittendrin im Krisengebiet sitzt eine junge Familie aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis, die das Land mit ihrem frisch geborenen Kind schnellstmöglich verlassen möchte. Doch der Urlaub einer Mitarbeiterin der Botschaft in Kiew verhindert die Ausreise in die Heimat.















Schwarzwald-Baar-Kreis/Kiew - Der Hilferuf erreicht unsere Redaktion am Montag. "Wir kriegen hier schon die ersten Infos zu Übungen, dass wir mit unserem Kind in den Bunker sollen!"­ Ein 27-jähriger Deutscher sitzt derzeit mit seiner gleichaltrigen Frau in der ukrainischen Hauptstadt fest. Die Verzweiflung bei dem jungen Paar aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis ist angesichts des Konflikts mit Russland groß.