Am Mittwochmorgen ist es bei Streitigkeiten in Bad Wildbad zu einem Angriff gegen Polizeibeamte gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll es zunächst gegen 9 Uhr zu einem Streit zwischen einem Busfahrer und einem 32-jährigen Mann gekommen sein. Dieser soll zuvor mit seinem leicht bekleideten Säugling mit dem Bus nach Bad Wildbad in die König-Karl-Straße gefahren sein.

In der Folge wurden die Polizeibeamten zur Klärung des Sachverhalts hinzugerufen. Unmittelbar nach deren Ankunft zeigte sich der 32-Jährige aggressiv und stand augenscheinlich unter der Beeinflussung berauschender Mittel. Der Aufforderung, das Baby aufgrund seines Zustandes in die Obhut der Rettungskräfte oder der Mutter zu geben, kam er nicht nach. Um sicherzustellen, dass der Säugling wohlbehalten an die Mutter übergeben werde konnte, gelang es den Beamten mit Hilfe weiterer Unterstützung, diesem schließlich habhaft zu werden.

Polizist wird verletzt in Klinik gebracht

Hierbei schlug der Täter auf die Polizeibeamten ein. Durch die Schläge wurde ein Polizeibeamter verletzt und musste in einem Krankenhaus versorgt werden. Der Polizist konnte seinen Dienst nicht weiter fortsetzen.

Das Baby konnte wohlbehalten an die Mutter übergeben werden.

Der Täter wurde im Anschluss in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Ihm droht außerdem eine Anzeige wegen Widerstand und Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.