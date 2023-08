Bei einem Unfall am frühen Mittwochabend in Villingen ist eine Radfahrerin schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 17.20 Uhr ein 32-jähriger BMW-Fahrer von Schwenningen kommend auf der Schwenninger Straße (L 173) in den Kreisverkehr ein. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit der 29-Jährigen, die mit ihrem Mountainbike bereits im Kreisverkehr unterwegs war.

Die Radfahrerin stürzte und zog sich neben Prellungen und Schürfungen nach ersten Erkenntnissen eine Schlüsselbeinfraktur zu. Am Rad und dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum.