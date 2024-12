Radfahrerin bei Unfall in Hechingen schwer verletzt

1 Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolfoto) Foto: © Kzenon – stock.adobe.com

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag in der Holger-Crafoord-Straße in Hechingen ist eine Radfahrerin schwer verletzt worden.









Am Freitagvormittag gegen 10.30 Uhr wollte ein 55-Jähriger mit einem Mercedes vom Walkenmühleweg nach rechts in die Holger-Crafoord-Straße in Hechingen abbiegen. Dabei übersah er eine von links kommende 73-jährige Radfahrerin und stieß mit ihr zusammen.