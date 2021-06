2 Franziska Zepf mit Arved Fuchs Foto: Fuchs/Expedition

Legendär ist sein Marsch zum Südpol mit Reinhold Messner 1989. Die Rede ist von Arved Fuchs, einem der bekanntesten Abenteurer unserer Zeit. Wenn der 68-Jährige am Donnerstag wieder in See sticht, wird auch eine junge Wissenschaftlerin aus Dornstetten Teil der Crew sein: Franziska Zepf. Wir haben mit ihr über die Expedition gesprochen.

Kiel/Dornstetten-Aach - Zusammen mit Fuchs und seiner Ehefrau Brigitte bildet die 22-jährige Geowissenschaftlerin das Kernteam der diesjährigen "Ocean Change"-Expedition. Die auf mehrere Jahre angelegte Expeditionsreihe untersucht die Auswirkungen des Klimawandels auf die Weltmeere. Schwerpunkt diesmal: Die Erforschung und Dokumentation der Veränderungen in den polaren Ausläufern des Golfstroms. Von Kiel aus geht es zunächst in den Nordatlantik Richtung Island, an die Ostküste Grönlands, um Kap Farvel herum und weiter an die Küste von Baffin Islands und Labrador.

