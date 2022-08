9 Kurze Verschnaufpause für die ganze Gruppe draußen auf den Wiesen vor Sumpfohren. Die Alpakas nutzen die Zeit zum Fressen. Foto: Simon

Strahlender Sonnenschein und muntere Alpakas erwarteten die Teilnehmer eines besonderen Spaziergangs. Gemeinsam mit Lisanne Schöndienst unternahmen sie mit den Tieren eine spannende und interessante Tour rund um Sumpfohren.















Hüfingen - "Auch wenn sie so aussehen: Gestreichelt werden sie nicht gerne", erklärte Lisanne Schöndienst vor dem Spaziergang. Bevor es mit den Alpakas an der Leine aus deren Gehege geht, sind einige Dinge zu beachten, beispielsweise, wie die Leine richtig zu halten ist, ob die Tiere am Wegesrand fressen dürfen und was tun, wenn tatsächlich eines mal ausbüxt.