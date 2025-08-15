Mit Alkohol im Blut unterwegs: Auto prallt gegen Ampel

1 Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand (Symbolfoto). Foto: Pixabay Laut Polizeibericht wurden im Blut des Fahrers fast zwei Promille festgestellt.







Beim Abbiegen von der Damm- in die Basler Straße fuhr am Donnerstag gegen 21.40 Uhr ein 30-jähriger Mercedes-Fahrer nach Angaben der Polizei auf eine Ampelanlage. Der Sachschaden wird auf rund 15 000 Euro beziffert, der Wagen musste abgeschleppt werden. Laut Polizeibericht wurden im Blut des Fahrers fast zwei Promille festgestellt. Eine Blutentnahme im Krankenhaus und das Einbehalten des Führerscheins waren die Folge.