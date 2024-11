Kippenheim hat entschieden: Amtsinhaber Matthias Gutbrod wird auch in den kommenden acht Jahren Bürgermeister sein. Der 43-Jährige erhielt bei der Wahl am Sonntag 96,88 Prozent der Stimmen.

Gutbrod, der in Schuttern aufgewachsen ist und inzwischen mit seiner Frau Helena und zwei Kindern in Kippenheim lebt, wurde 2008 erstmals zum Bürgermeister gewählt. Er war damals der jüngste Rathauschef in Baden-Württemberg. 2016 wurde er mit 95,9 Prozent aller Stimmen wiedergewählt.

Lesen Sie auch

Nun geht Gutbrod in seine dritte Amtszeit. Einen Gegenkandidaten gab es nicht, die Wahlbeteiligung lag bei 29,96 Prozent.