1 Gerda Friederichs bei der Einweihung des Museums-Raumes "Empfinger Gesundheitswesen 2019 im Gespräch mit Rainer Blumenschein (links). (Archiv-Foto) Foto: Baiker

Gerda Friederichs, ehemalige Apothekerin in Empfingen, ist im hohen Alter von 94 Jahren gestorben. In Empfingen war sie eine sehr geschätzte Persönlichkeit.

Empfingen - Gerda Friederichs zog im Alter von vier Jahren 1930 mit ihren Eltern Michael und Elfriede Friederichs und ihrem zweijährigen Bruder Reinhard von Köln nach Empfingen. In Empfingen haben ihre Eltern die Apotheke übernommen. Der Vater starb bereits während ihrer Schulzeit. In Horb besuchte sie die Lateinschule. Für ein Jahr musste sie nach Rottweil, weil es in Horb noch keine Möglichkeit gab, das Abitur zu machen. Am dortigen Gymnasium machte sie das Abitur. Täglich musste Gerda Friederichs zu Fuß von Empfingen nach Horb gehen. In der einjährigen Schulzeit in Rottweil erfolgte die Fahrt dorthin mit dem Fahrrad oder dem Zug.

Nach dem Abitur studierte Gerda Friederichs bis 1952 in Tübingen Pharmazie. Danach war sie bis 1971 bei ihrer Mutter Elfriede Friederichs in Empfingen angestellt. Gerda Friederichs übernahm danach die Apotheke und führte sie bis zu ihrem Ruhestand 1988.

Friederichs war eine sehr leidenschaftliche Apothekerin. Zudem hat sie sich in Empfingen sehr wohl gefühlt, ja sie liebte Empfingen.

Viel Zeit investiert, um den Stammbaum der Eltern zu erforschen

Gerda Friederichs war sehr belesen, war doch das Lesen ihr großes Hobby. Dazu gehörten Biografien, historische Romane, die Historie an sich. Zudem nahm sie sich viel Zeit für die Erforschung eines Stammbaumes über ihren Vater Michael und ihrer Mutter. Die Stammbäume gehen mehrere Jahrhunderte zurück. Solange es ihr Gesundheitszustand erlaubte, verreiste sie auch sehr gerne, dies einmal im Jahr.

Wie schon ausgeführt, waren Gerda Friederichs und ihre Apotheke in Empfingen eine Institution. Diesem trug der Heimatkreis in Empfingen, der das Heimatmuseum betreut, gerne Rechnung. Im Heimatmuseum wurde ein Raum mit Gegenständen und Informationen über das Empfinger Gesundheitswesen, auch liebevoll Arztzimmer genannt, eingerichtet. Gerda Friederichs hat dazu aus ihrer ehemaligen Apotheke viele Gegenstände beigesteuert. Am 5. Mai 2019 erfolgte die Einweihung im Beisein von Gerda Friederichs, den ehemaligen Ärzten Wolf-gang Mieckley und Rainer Blumenschein und Bürgermeister Ferdinand Truffner.

Wenn man heute im Heimatmuseum einen Besuch macht, sind Gerda Friederichs und ihre Apotheke immer präsent.

Die letzten drei Lebensjahre verbrachte Gerda Friederichs im Seniorenheim in Vöhringen.

Die Urnenbeisetzung auf dem Friedhof in Empfingen findet im engsten Familienkreis statt.