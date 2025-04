Kitzbühel - Schlager-Ikone Heino tritt nach langem Zögern erstmals mit einer eigenen Show am Ballermann auf Mallorca auf. Sein Manager bestätigte einen Bericht der "Bild". "Er hat Lust auf Party und ist top in Form", sagte Heinos Manager Helmut Werner über den 86-jährigen Volksmusikstar. Geplant seien sechs Auftritte im "Bierkönig", der erste am 31. Mai.

Die Veranstalter auf der vor allem von Deutschen besuchten Partymeile hätten immer wieder versucht, den Barden zu verpflichten. Jetzt sei die Zeit reif, sagte Werner. Der erste Auftritt am Ballermann sei es für Heino aber nicht. In den 1980er Jahren habe er einmal Roy Black (1943-1991) für einen Auftritt vertreten, sagt Werner.

Heino auf vielen Bühnen

Für den 86-Jährigen, der im österreichischen Kitzbühel lebt, laufe es zurzeit besonders rund. Am 10. Mai starte er im sächsischen Coswig seine Deutschland-Tour und absolviere dabei jeweils eine zweistündige Show. Seine neue Single "Ein Gläschen am Morgen" habe auch eingeschlagen, so der Manager. Die Videos hätten auf diversen Social-Media-Kanälen in kurzer Zeit 13 Millionen Aufrufe bekommen.

Song und Video wurden allerdings auch kritisiert. So wird dem Song vorgeworfen, Alkohol zu verherrlichen (Zitat: "Ein kleines Gläschen, ein Gläschen am Morgen/Vertreibt alle Sorgen und tut mir so richtig gut (...) Ja, das hätte ich am liebsten jeden Tag"). Im Video tritt das Erotikmodel Micaela Schäfer auf, was teils als sexistisch kritisiert wurde.