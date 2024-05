1 Hans Weide zeigt eine Auswahl seiner Urkunden. Foto: Mühl

Hans Weide ist dem Sport schon sein ganzes Leben lang verbunden. 1957 fing er an zu Sammeln – und will auch in Zukunft nicht aufhören. Platz eins in Baden hat er mit seiner Sammlung schon.









Link kopiert



Premiere feierte der 86-jährige ehemalige Polizeihauptkommissar am 14. März 1957 in Münster, ein Jahr später folgte die zweite Auszeichnung in Wuppertal. „Ich war mit Schwimmen und Leichtathletik immer sportlich aktiv und hatte das Jugendsportabzeichen absolviert“, erzählt Weide.