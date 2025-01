Mit 77 zweiten Doktortitel: Nagolder Mediziner Kolthoff widmet sich Kunstgeschichte

1 Helmut Kolthoff mit dem Ergebnis von vier Jahren Arbeit: seine 1000-seitige Doktorarbeit. Foto: Bernklau

Viele Menschen dürften froh sein, wenn sie ein intensives Berufsleben erfolgreich abgeschlossen haben. Helmut Kolthoff ist da anders gestrickt. Nach 50 Berufsjahren als Internist hat er einfach mal einen zweiten Doktortitel erworben – mit 77 Jahren.









Link kopiert



Die Medizin war – und ist – seine Passion. „Ich war mit Begeisterung Arzt“, berichtet Helmut Kolthoff im Gespräch mit der Redaktion. Ob nun als Oberarzt in Koblenz oder als Internist mit Schwerpunktpraxis in Nagold. Oft war er bis spät abends in der Praxis, hat sich konsequent weitergebildet, mehr als 400 Kongresse besucht.