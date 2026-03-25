Mit 68 Jahren: Calwer Box-Legende Del Regno besteht Ringrichter-Prüfung – für verstorbene Mama

Mit seinen 68 Jahren wollte die Calwer Box-Legende Giovanni Del Regno noch einmal eine neue Richtung einschlagen und Ringrichter werden. Nun ist klar: Er hat die Prüfung bestanden.
„Ich bekomme jetzt meine Lizenz. Das war immer mein Traum“, strahlt Giovanni Del Regno. Denn während es für die aus allen Teilen des Ländles angereisten Boxer bei den baden-württembergischen Meisterschaften in Karlsruhe um Titel ging, stand für den 68-jährigen Calwer in der Europahalle die Feuertaufe als Punktrichter an. Die theoretische Prüfung hatte er schon bestanden, nun musste er sich aber auch noch in der Praxis beweisen.