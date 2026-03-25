Mit 68 Jahren: Calwer Box-Legende Del Regno besteht Ringrichter-Prüfung – für verstorbene Mama

„Ich bekomme jetzt meine Lizenz. Das war immer mein Traum“, strahlt Giovanni Del Regno. Denn während es für die aus allen Teilen des Ländles angereisten Boxer bei den baden-württembergischen Meisterschaften in Karlsruhe um Titel ging, stand für den 68-jährigen Calwer in der Europahalle die Feuertaufe als Punktrichter an. Die theoretische Prüfung hatte er schon bestanden, nun musste er sich aber auch noch in der Praxis beweisen.

Als „Praktikum“ bezeichnet die lebensfrohe Del Regno die 36 Kämpfe, bei denen er am ersten Wettkampftag als Punktrichter im Einsatz war. „Die waren mit mir sehr zufrieden“, freut er sich. Und dass der gebürtige Italiener seine Sache gut gemacht hat, sieht man daran, dass er bei 24 der 45 Kämpfen am Finaltag erneut eingesetzt wurde.

Als Jugendlicher von Italien nach Calw gekommen

1991 hatte Del Regno beim TSV Calw die Trainerlizenz gemacht, nun folgt die Ringrichterlizenz. „Meine Mutter wird da oben im Himmel sehr mit mir zufrieden sein, hoffe ich“, sagt der 68-Jährige, der als Jugendlicher mit seiner Mutter von Italien nach Calw zog, wo sein Vater bereits lebte. Unter Trainer Anton Huber wurde Del Regno beim TSV Calw schnell zu einem begeisterten Boxer, doch als seine jüngere Schwester an einer Kopfverletzung starb, schwang bei der Mutter immer die Angst mit, wenn der Sohn in den Ring stieg. „Sie war immer sehr stolz auf mich, sie hatte einfach Angst um mich. Aber jetzt wird sie da oben wissen, dass Boxen doch nicht so schlimm ist “, lächelt Del Regno, für den die Ringrichterlizenz auch aus diesem Grund eine „sehr emotionale Sache“ ist.

Als Ringrichter mit einer völlig neuen Perspektive

Für Del Regno, der inzwischen als Trainer zum SC Pforzheim gewechselt ist, eröffnet sein neuer Job beim Boxen aber auch eine ganz neue Perspektive. „Man sieht einen Kampf ganz anders, wenn man da unten am Tisch sitzt. Als Trainer sehe ich nur meinen Schützling. Das ist jetzt anders. Aber das ist für mich sehr, sehr interessant. Und man muss auch die Zeit nehmen. Das ist gar nicht einfach. Man muss nicht nur einen Knopf drücken, sondern richtig aufpassen“, beschreibt der Calwer, der sich schon sehr auf seine künftigen Einsätze als Ringrichter freut.