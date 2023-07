1 Zwei die sich auf dem Platz hervorragend verstanden: Turan Sahin (links) und Lukas Foelsch freuen sich über einen Balinger Treffer. Foto: Eibner-Pressefoto/Michael Berm

Mit 39 Jahren beende Turan Sahin seine Laufbahn als Fußballer. Der Angreifer, der das Fußballspielen bei der SG Vöhringen begann und dort auch letztmals in einem Pflichtspiel auf dem Platz stand, spielte unter anderem auch für die TSG Balingen, den FC 08 Villingen, den VfR Aalen und die SpVgg Bochingen. Wir haben mit ihm über seine Karriere gesprochen.









Mitte Januar schnürte er beim Hallen-Mühlbachpokal in Empfingen letztmals bei einem offiziellen Rahmen seine Fußballschuhe. Beim „Budenzauber“ machte Turan Sahin das am liebsten, was er seine ganze Karriere über gemocht hatte, nämlich mit dem Ball zu zocken. Nun ist aber offiziell Schluss. Sahin erklärt im Gespräch mit unserer Redaktion: „Ich bin nun fast 40, nicht mehr fit und auch von der Zeit her ist es schwierig. Als Spieler werde ich definitiv nicht mehr aktiv sein.“