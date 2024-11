Zeuge meldet betrunkenen Fahrer der Polizei in Sulgen

1 Der Fahrer trank laut Zeuge im Auto Alkohol. (Symbolbild) Foto: waranyu – stock.adobe.com

In Schramberg-Sulgen ist ein alkoholisierter Autofahrer aus dem Verkehr gezogen worden. Er wurde der Polizei von einem Zeugen gemeldet.









Unter erheblichen Alkoholeinfluss ist ein Autofahrer am Mittwochabend durch die Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Der 58-jährige Fahrer eines Fiat Punto fiel zuvor einem Zeugen an einer Tankstelle in Sulgen auf. Dort kaufte er demnach Alkohol kaufte und im Auto trank.

Gegen 21 Uhr konnte der Zeuge den Mann in der Beethovenstraße bis zum Eintreffen der Polizei festhalten, teilt diese mit. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch be dem Fahrer fest. Lesen Sie auch Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille, so dass der 58-Jährige in einem Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Zudem behielten die Polizisten seinen Führerschein ein. Er wird laut Polizei sich nun wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten müssen.