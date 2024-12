Akrobaten, Rollschuh-Show und Clowns – in wenigen Tagen startet der Offenburger Weihnachtszirkus seine diesjährige Saison. Vom 19. Dezember bis zum 6. Januar gibt es fast täglich zwei Veranstaltungen – auch an Heiligabend ist etwas geboten.

Die Vorbereitungen für den Start am 19. Dezember sind schon in vollem Gange: Das Zelt steht bereits auf dem Offenburger Messeplatz, momentan wird die Deko platziert.

Noch wirkt alles sehr entspannt: Die Artisten werden erst in den nächsten Tagen erwartet, dann gehen die Vorbereitungen in ihre entscheidende Phase: Was übers Jahr am Reißbrett konzipiert wurde, muss bei den Proben den Praxistest bestehen. Schließlich wollen die Organisatoren bis zum Startschuss nur wenige Tage später eine mitreißende Veranstaltung von zweieinhalb Stunden Länge auf die Beine gestellt haben.

Lesen Sie auch

Bis zum 6. Januar absolviert der Weihnachtszirkus dann zwei Vorstellungen pro Tag. Eine Ausnahme von dieser Regel gibt es lediglich am spielfreien Neujahrstag und an Heiligabend.

Neu ist eine Vorstellung an Heilig Abend

In den vergangenen Jahren gab es am 24. Dezember überhaupt keine Aufführungen, mittlerweile haben die Zirkusleute aber festgestellt, dass sich die 14-Uhr-Vorstellung einerseits vortrefflich dafür eignet, den Kindern die lange Wartezeit bis zur Bescherung zu versüßen, andererseits einem Elternteil genug Platz und Zeit für die Weihnachtsvorbereitungen verschafft, wie Zirkussprecher Thorsten Brandstätter im Gespräch mit unserer Redaktion ausführt.

Eine weitere Besonderheit im Programm ist der Ökumenische Gottesdienst am Zweiten Weihnachtsfeiertag um 11 Uhr. Der Eintritt hierzu ist frei – mit dabei ist auch der Zirkuspfarrer Sascha Ellinghaus, ein Seelsorger ausschließlich für das reisende Volk.

Ein Großteil der Besucher kommt alle Jahre wieder

Was die regulären Vorstellungen angeht, verspricht Zirkussprecher Christian Brandstätter „das gewohnt abwechslungsreiche Programm mit internationalen Artisten der A-Klasse“. Wie es für den „Offenburger Weihnachtscircus“ üblich sei, wurde sehr darauf geachtet, thematische Wiederholungen zu vermeiden. Brandstätter geht davon aus, dass bis zu 90 Prozent der Besucher jedes Jahr eine Vorstellung besuchen.

Die über die Jahre erarbeitete Stammkundschaft wolle man nicht vergraulen, indem man bewährte Programmpunkte aus den vergangenen Jahren aufgewärmt erneut serviere, so Brandstätter. Auch sei es im Zirkusgeschäft dieser Kategorie mittlerweile üblich, auf internationalen Festivals nach prämierten Acts mit vorzugsweise nie gezeigten Shows Ausschau zu halten.

Als Beispiel nennt Brandstätter die Perche-Performance der Argentinier von „Duo Soma“: Tobias Pessanah balanciert dabei eine lange Eisenstange, auf der Vanessa Martinez akrobatische Kunststücke vollführt. Die Gewinner beim Internationalen Circusfestival im spanischen Girona haben ihre Performance bisher noch nie in einem Zirkus aufgeführt.

Der „Offenburger Weihnachtscircus“ ist der zweitdienstälteste Weihnachtszirkus Deutschlands. Weil es Weihnachtszirkusse mittlerweile aber wie Sand am Meer gibt, müsse sich der Zirkus Charles Knie, zu dem der Offenburger Weihnachtszirkus gehört, mit einem absoluten Spitzenprogramm gegen die Konkurrenz behaupten, erklärt Brandstetter.

Den traditionellen Zirkus als Familienbetrieb gebe es heutzutage nur noch selten. Stattdessen drängten die Artisten heute auf gut bezahlte und verlässliche Engagements mit möglichst langer Spielzeit. Oftmals gingen einem Engagement hartnäckige Verhandlungen voraus, so Brandstätter. Und manchmal müsse der „Offenburger Weihnachtscircus“ sogar jahrelang auf eine Zusage warten.

Orchester aus Polen sorgt erneut für Live-Musik

So war das auch der Fall bei der 14-köpfigen „Dezhou Acrobatic Troupe“ aus China, für Brandstätter das absolute Highlight der diesjährigen Ausgabe. Seit Jahren habe sich der „Offenburger Weihnachtscircus“ um ein Engagement der Reifenspringer bemüht, dass es nun endlich geklappt hat, freut den Zirkussprecher sehr.

Es gibt allerdings auch konstante Größen, auf die Offenburgs Zirkusbesucher nicht verzichten möchten. Neben dem Zirkus-Orchester aus Polen, das schon einige Jahre in dieser Form zusammen ist (für Brandstätter ist Live-Musik „das I-Tüpfelchen für einen guten Zirkus“), haben die Ortenauer vor allem Moderator Stephan Thanner liebgewonnen: Bereits bei seiner Anreise wurden ihm von Fans mitgebrachte Plätzchen zugesteckt, erzählt Brandstätter.

Tickets zu gewinnen

Tickets gibt es auch in der Geschäftstelle der Lahrer Zeitung. Außerdem verlost unsere Redaktion 3 x 2 Karten für die Abendvorstellung am Donnerstag, 2. Januar, ab 20 Uhr. Um teilzunehmen, senden Sie eine Mail mit dem Betreff »Weihnachtscircus« an gewinnen@lahrer-zeitung.de. Einsendeschluss ist Mittwoch, 18. Dezember.