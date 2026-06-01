Mit 1,5 und 2,6 Promille unterwegs: Polizei zieht zwei Fahrer im Kreis Rottweil aus dem Verkehr
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Bei einem 38-jährigen E-Scooter-Fahrer ergab ein Alkoholtest einen deutlich zu hohen Wert von etwa 2,6 Promille. (Symbolfoto) Foto: dpa-tmn

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle hat die Polizei am Samstag in Vöhringen und auf der L 413 einen betrunkenen Rollerfahrer sowie einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer gestoppt.

Am Samstagmorgen kontrollierten Polizeibeamte des Polizeireviers Oberndorf am Neckar im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle gegen 1.15 Uhr in der Rosenfelder Straße in Vöhringen einen 16-jährigen Fahrer eines Aprilia-Rollers. Laut Polizeiangaben ergab ein Atemalkoholtest bei dem Jugendlichen einen Wert von rund 1,5 Promille. Er musste die Polizisten daher zur Durchführung einer ärztlichen Blutentnahme in ein örtliches Krankenhaus begleiten.

 

Gegen 20.45 Uhr unterzogen Polizeibeamte auf der Landesstraße 413 zwischen Hochmössingen und Marschalkenzimmern einen 38-jährigen E-Scooter-Fahrer einer Verkehrskontrolle. Auch bei ihm ergab ein Alkoholtest einen deutlich zu hohen Wert von etwa 2,6 Promille. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Mann ohne den erforderlichen Haftpflichtversicherungsschutz mit dem E-Scooter unterwegs war. Auch den 38-Jährigen brachten die Polizisten zur Durchführung einer ärztlichen Blutentnahme in ein Krankenhaus.

Sowohl der 16-Jährige als auch der 38-Jährige müssen sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

 