Mit 1,5 und 2,6 Promille unterwegs: Polizei zieht zwei Fahrer im Kreis Rottweil aus dem Verkehr

Gegen 20.45 Uhr unterzogen Polizeibeamte auf der Landesstraße 413 zwischen Hochmössingen und Marschalkenzimmern einen 38-jährigen E-Scooter-Fahrer einer Verkehrskontrolle. Auch bei ihm ergab ein Alkoholtest einen deutlich zu hohen Wert von etwa 2,6 Promille. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Mann ohne den erforderlichen Haftpflichtversicherungsschutz mit dem E-Scooter unterwegs war. Auch den 38-Jährigen brachten die Polizisten zur Durchführung einer ärztlichen Blutentnahme in ein Krankenhaus.