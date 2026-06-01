Mit 1,5 und 2,6 Promille unterwegs: Polizei zieht zwei Fahrer im Kreis Rottweil aus dem Verkehr

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle hat die Polizei am Samstag in Vöhringen und auf der L 413 einen betrunkenen Rollerfahrer sowie einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer gestoppt.
Am Samstagmorgen kontrollierten Polizeibeamte des Polizeireviers Oberndorf am Neckar im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle gegen 1.15 Uhr in der Rosenfelder Straße in Vöhringen einen 16-jährigen Fahrer eines Aprilia-Rollers. Laut Polizeiangaben ergab ein Atemalkoholtest bei dem Jugendlichen einen Wert von rund 1,5 Promille. Er musste die Polizisten daher zur Durchführung einer ärztlichen Blutentnahme in ein örtliches Krankenhaus begleiten.