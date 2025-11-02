Mit 1,4 Promille unterwegs: 21-jähriger Autofahrer kommt bei Lauterbach von Straße ab
Da während der Unfallaufnahme deutlicher Atemalkoholgeruch bei dem 21-Jährigen feststellbar war, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. (Symbolfoto) Foto: dpa/Heiko Becker

Bei einem Unfall in der Nacht zum Sonntag ist ein alkoholisierter 21-jähriger Autofahrer bei Lauterbach von der Straße abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt.

Zu einem Unfall mit einem alkoholisierten 21-jährigen Autofahrer kam es am Sonntag gegen 0.45 Uhr auf der L 108 bei Lauterbach. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 21-Jährige von Lauterbach kommend in Richtung Schramberg. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Straße ab und prallte mit der Fahrzeugfront in die Schutzleitplanke.

 

Durch den Aufprall entstand an seinem Auto ein Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, der Fahrer blieb laut Polizei unverletzt. Da während der Unfallaufnahme deutlicher Atemalkoholgeruch feststellbar war, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt.

Der Test ergab einen Wert von 1,4 Promille. Im Anschluss wurde bei dem 21-Jährigen eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein wurde von der Polizei einbehalten.

 