Mit 1,4 Promille unterwegs: 21-jähriger Autofahrer kommt bei Lauterbach von Straße ab

1 Da während der Unfallaufnahme deutlicher Atemalkoholgeruch bei dem 21-Jährigen feststellbar war, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. (Symbolfoto) Foto: dpa/Heiko Becker Bei einem Unfall in der Nacht zum Sonntag ist ein alkoholisierter 21-jähriger Autofahrer bei Lauterbach von der Straße abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt.







Link kopiert



Zu einem Unfall mit einem alkoholisierten 21-jährigen Autofahrer kam es am Sonntag gegen 0.45 Uhr auf der L 108 bei Lauterbach. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 21-Jährige von Lauterbach kommend in Richtung Schramberg. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Straße ab und prallte mit der Fahrzeugfront in die Schutzleitplanke.