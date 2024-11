Mit 1,2 Promille durch Calmbach: Verursacher fährt mit Auto von Unfallgegner weg

1 Der 47-Jährige musste seinen Führerschein abgeben. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Mit rund 1,2 Promille Alkohol im Blut hat ein 47-Jähriger am Samstag in Calmbach einen Unfall verursacht.









Wie die Polizei mitteilt, fuhr er gegen 14.50 Uhr mit seinem VW auf dem Parkplatz eines Geschäfts in der Wildbader Straße gegen ein anderes Auto. Beide Fahrer hatten zeitgleich vom Parkplatz auf die Straße fahren wollen. Die Fahrer gerieten in Streit. Schließlich setzte sich der 47-Jährige in das Auto des Unfallgegners und fuhr mit diesem ein paar Meter vom Unfallort weg und versuchte dann, zu Fuß zu fliehen.