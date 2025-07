Polizei stoppt zwei betrunkene Fahrer ohne Führerschein in Kehl

1 Beide Fahrer erwartet eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Trunkenheit im Straßenverkehr (Symbolfoto). Foto: Pixabay Gleich zwei alkoholisierte Autofahrer sind dem Kehler Polizeirevier in der Nacht auf Donnerstag ins Netz gegangen.







Link kopiert



Laut Mitteilung geriet gegen 1.20 Uhr ein Fahrer am Busbahnhof in der Straßburger Straße in eine Kontrolle.