Misstrauensantrag: Ursula von der Leyen in Bedrängnis

Die EU-Kommissionschefin muss zum zweiten Mal einen Misstrauensantrag überstehen. Das Problem: im Europaparlament ist die Frustration über sie inzwischen groß ist.
Ursula von der Leyen stehen vor einer Nagelprobe. Die EU-Kommissionspräsidentin muss sich zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten im Europaparlament einer Befragung und zwei Misstrauensanträgen stellen. Nach außen gibt sich die mächtigste Frau Europas unbekümmert, denn es ist unwahrscheinlich, dass sie um ihr Amt fürchten muss - zumal die Anträge von der extremen Rechten und der radikalen Linken gestellt wurden.