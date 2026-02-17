Missstände aufgedeckt: Dokumentarfilm-Legende Frederick Wiseman gestorben

Er war einer der Großen des Dokumentarfilms. Seine preisgekrönten Werke zeigen vor allem die oft brutalen Zustände in sozialen Einrichtungen der USA. Nun starb der Filmemacher in hohem Alter.
Cambridge - Mit seinen Dokumentationen deckte Filmemacher Frederick Wiseman über nahezu sechs Jahrzehnte Missstände in sozialen Einrichtungen und im Alltag der Menschen in den USA auf - nun ist er mit 96 Jahren gestorben. Seine Familie meldete seinen Tod in einer gemeinsamen Erklärung mit Zipporah Films, der von Wiseman 1971 gegründeten Vertriebsgesellschaft.