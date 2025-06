Rund 1500 kamen zum 51. Teenagermissionstreffen in das Monbachtal bei Bad Liebenzell. Sie feierten, beteten, kamen mit Missionaren ins Gespräch und nahmen an Workshops teil.

Veranstalter des 51. Teenagermissionstreffens waren die Liebenzeller Mission, die Christlichen Gästehäuser Monbachtal sowie der Süddeutsche und Südwestdeutsche Jugendverband „Entschieden für Christus“ (EC). Motto in diesem Jahr war „Okay, let’s go!“.

In allem Gott vertrauen

Felix Unger, Gemeindegründer der Liebenzeller Mission in Spanien, verglich das Leben mit Gott mit einem Wettlauf, bei dem man immer wieder mit verschiedenem Ballast vom Ziel abgehalten werde, die zu Fallstricken werden könnten. Dies könnten übermäßiger Konsum von Social Media oder Computerspielen, falsche Beziehungen oder Pornografie sein. Unger ermutigte die Jugendlichen, in allem Gott zu vertrauen: „Ich möchte dich motivieren. Geh mit Gott an den Start. Er kann entweder deine Lasten wegnehmen oder er trägt sie.“ Er selbst habe sich durch den Glauben an Gott nochmals ganz anders kennengelernt: „Ich habe herausgefunden, dass ich Talente in mir trage, von denen ich gar nichts wusste“, so Unger. Das Wunderbare am christlichen Glauben sei, dass Gott durch Jesus Christus den Menschen eine persönliche Beziehung anbiete.

Jeder Mensch wichtig

Luca Eichel, Gemeindegründer der Liebenzeller Mission in Frankfurt, sagte, dass viele Menschen das Gefühl haben, niemandem wirklich wichtig zu sein: „Jeder hat die Sehnsucht, für jemanden wichtig zu sein. Ich glaube, dass Gott diese Sehnsucht in uns gelegt hat.“ Deswegen schmerze es, wenn man in Situationen komme, nicht gebraucht zu werden. Für Gott sei jeder Mensch wichtig. Die meisten Leute seien auf der Suche, wer sie sind und wie sie glücklich werden. „Gott sehnt sich danach, jedem einzelnen zu begegnen und ihnen seine tiefe Liebe zu zeigen. Diese Geschichte schreibt Gott immer noch und will sie durch dich schreiben.“

Auch Showeinlagen

Mit beim Teenagermissionstreffen dabei war auch der Sänger Promise of the Lord. Er spielte einige seiner Lieder, berichtete aus seinem Leben und sprach über seine Motivation, christliche Musik zu machen.

Kinderdörfer unterstützen

Im Laufe des Wochenendes gab es 15 Seminare, Workshops und Kreativangebote wie Songwriting. Inhaltliche Seminare setzten sich mit Berufung, psychischer Gesundheit, Gebet oder Entscheidungen treffen auseinander. Zum täglichen Programm beim Teenagermissionstreffen gehörte die Möglichkeit, gemeinsam in der Bibel zu lesen und ein Bühnenprogramm mit verschiedenen Showeinlagen. Den Abschluss der dreitägigen Veranstaltung bildete wie in den vergangenen Jahren auch ein Sponsorenlauf über einen Hindernisparcours durch Wasser, Sand und Matsch. Der Erlös des Laufs von mehr als 33 000 Euro kommt karitativ-sozialen Projekten in Bangladesch zugute. Dort werden unter anderem mehrere Kinderdörfer unterstützt.

Übrigens: Das erste Teenagermissionstreffen fand 1974 statt. Das nächste Treffen findet vom 15. bis 17. Mai 2026 statt.