Missionstag in Schömberg: „So voll sollte die Kirche immer sein“

1 Farbenfroh und stimmgewaltig: Der Chor des Missionskreises Schömberg umrahmte unter dem mächtigen Hochaltar den Gottesdienst am Missionstag. Foto: Schweizer

Gottesdienst, Kaffee und Maultaschen: Gläubige spenden beim Missionstag auf dem Schömberger Palmbühl eifrig für die „Mobilie Klinik“ in Tansania.









„So voll sollte die Kirche immer sein“, scherzte Pater Albert Schrenk am Ende des Sonntagsgottesdienstes, der einem guten Zweck diente: der Hilfe von Menschen, die ein Krankenhaus nur unter großen Strapazen erreichen würden, geschweige denn sich eine ärztliche Behandlung überhaupt leisten könnten. Der Seelsorger bat deshalb darum: „Macht den Geldbeutel ruhig etwas weiter auf“ – was die Gläubigen auch taten. Im „Klingelbeutel“ waren so gut wie keine Münzen, es stapelten sich vielmehr kleine und großen Scheinen. Und auch das Angebot, nach der Messe an einem schattigen Plätzchen sich mit Maultaschen und Kartoffelsalat zu stärken oder sich an einem üppigen Kuchenbüfett zu laben, wurde eifrig angenommen.