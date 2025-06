1 Margarita Maier hält ständige Verbindung in ihre Heimatgemeinde. Sie ist dankbar, von ihrer Arbeit berichten zu können. Foto: Lauble Margarita Maier aus dem Oberndorfer Teilort Beffendorf arbeitet seit Jahrzehnten im Kongo – und erlebt dort seit Jahrzehnten bewaffnete Konflikte.







Bilder sagen oft mehr als Worte. Margarita Maier aus Beffendorf ist Missionsschwester in Goma und derzeit auf Heimaturlaub. In einer ausführlichen Bilderpräsentation gab sie jetzt Einblicke in ihre Arbeit.