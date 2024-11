1 Der Missionskreis Schömberg – das Bild zeigt den Chor beim diesjährigen Missionsfest auf dem Palmbühl – lädt am Sonntag, 1. Dezember, zum Konzert „Sing für Afrika“ in die Stadtkirche St. Peter und Paul ein. Foto: Archiv/Schweizer

Der Missionskreis Schömberg unterstützt eine Krankenpflegeschule in Tansania. Spenden werden am Sonntag, 1. Dezember, mit einem Konzert in der Stadtkirche St. Peter und Paul gesammelt.









Link kopiert



Drei Chöre treffen sich am Sonntag, 1. Dezember, in der Stadtkirche St. Peter und Paul in Schömberg – nicht aber nur um gemeinsam zu singen, sondern auch um Spenden zu sammeln. Das Konzert ist mit „Sing für Afrika“ überschrieben und findet in dieser Form bereits zum dritten Mal statt.