Missionsbrauer in Oberndorf: Zwei neue Fastenbiere reifen im Keller dem Fastenessen entgegen

Der Trunk ist angesetzt, am Misereor-Sonntag wird es in Oberndorf zwei verschiedene selbst geraute Biere geben. Weshalb das Aachen und Stuttgart auf den Plan ruft.
Die Weichen für den Fastenbier-Ausschank von Pils und dunklem Hefeweizen beim Fastenessen am 22. März im Don-Bosco-Haus sind gestellt: Der Missionsausschuss braute am vergangenen Samstag nach dem deutschen Reinheitsgebot sein 15. Fastenbier für den Misereor-Sonntag – in handwerklicher Tradition sowie mit viel Engagement, Herz und Humor.