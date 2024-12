1 Über ihre Missionsarbeit in Kenia berichteten Sabine und Patrick Museve beim Missionsabend in Oberiflingen. Links Gerhard Walz, Vorsitzender CMI. Foto: Uwe Ade

Wie geht es im afrikanischen Kenia zu? Und gibt es dort eigentlich Strom? Sabine und Patrick Museve berichteten bei der Christlichen Mission International in Oberiflingen über ihre Arbeit.









Die Christliche Mission International (CMI) mit Sitz in Oberiflingen lud vor kurzem zum Missionsabend in die Pfarrscheuer in Oberiflingen ein. Dabei berichteten Sabine und Patrick Museve von der Missionsarbeit in Kenia. Beide leiten CMI Kenia und betreuen Projekte am Mount Elgon.