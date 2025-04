Mission Titelverteidigung: Der Rottweiler Boxer Ardian Krasniqi will den nächsten Schritt gehen

Der Rottweiler Boxer Ardian Krasniqi will den nächsten Schritt gehen

1 Der Rottweiler Boxer Ardian Krasniqi will seinen Gürtel so schnell nicht mehr hergeben. Foto: Thorsten Helmke

In seinem elften Profikampf will der Rottweiler Boxer Ardian Krasniqi am Samstag den WBO-Interkontinental-Gürtel verteidigen. Seit Anfang Januar befindet sich der 28-Jährige bereits in der Vorbereitung – es wartet sein wohl bisher härtester Gegner.









Fast genau sieben Monate ist es her, dass der Rottweiler Ardian Krasniqi den WBO-Interkontinental-Titel überreicht bekam. Am 27. September 2024 besiegte er seinen Gegner aus Uganda schon in der ersten Runde durch K.o. – Saul Ivan Male wirkte überfordert. „Ob der Weltverband jedoch nicht vielleicht einen stärkeren Gegner für diesen Titelkampf hätte ansetzen können, bleibt fraglich“, schrieb danach das Portal „Boxen1“.