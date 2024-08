Mission «Polaris Dawn»: Schlechte Wetterprognose verhindert SpaceX-Start

2 Die "Polaris Dawn"-Mission ist verschoben Foto: Charles Briggs/ZUMA Press Wire/dpa

Eigentlich sollte die Weltraummission «Polaris Dawn» heute starten. Aber der Start des mehrtägigen Flugs muss verschoben werden.









Cape Canaveral - Der Start der SpaceX-Mission "Polaris Dawn" ist verschoben worden. Die Mission könne weder wie geplant am Mittwoch noch am Donnerstag beginnen, gab der Unternehmer Jared Isaacman, der das Projekt in Abstimmung mit SpaceX-Gründer Elon Musk organisiert, per Kurznachrichtendienst X bekannt. Grund dafür seien ungünstige Wettervorhersagen in den Gegenden, in denen die Raumkapsel bei ihrer Rückkehr landen soll.