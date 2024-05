1 Die pädagogische Fachkraft muss sich nun wegen den Misshandlungsvorwürfen nicht mehr vor dem Amtsgericht in Villingen verantworten. Foto: Marc Eich

Überraschendes Ende der juristischen Aufarbeitung der Misshandlungsvorwürfe in einer Kindertagesstätte in Villingen-Schwenningen: Der Prozess ist vom Tisch. Das zuständige Gericht erklärt, warum das so ist.









Link kopiert



Es war ein ewiges Hin und Her in einer aufsehenerregenden Geschichte, die viele Familien in Villingen-Schwenningen umtrieb: Gegen eine pädagogischen Fachkraft stand vor dem Amtsgericht in Villingen ein Prozess wegen Körperverletzung an. Doch dazu kommt es nun nicht mehr.