Misshandlungsvorwurf in VS-Kita

1 Die pädagogische Fachkraft muss sich vor dem Amtsgericht Villingen verantworten. Foto: Marc Eich

Der Misshandlungsvorwurf in einer Kindertagesstätte in Villingen-Schwenningen wird in einem öffentlichen Prozess behandelt. Der Termin steht mittlerweile fest, nachdem sich auch der Nebenklägervertreter eingeschaltet hatte.









Link kopiert



Eigentlich sollte der Misshandlungsvorwurf in einer Kindertagesstätte in Villingen-Schwenningen schon längst zu den Akten gelegt worden sein. Doch nun deutet sich an, dass die Aufarbeitung vor Gericht umfangreicher gestaltet wird, als zunächst geplant.