Lkw bleibt in Oberndorf auf Kuppe hängen

Ein Lastwagen ist am Samstag bei einem missglückten Abbiegeversuch auf einer Kuppe hängen geblieben.

Oberndorf - Das ging am Samstag schief: Der Lastwagenfahrer, der in der Lindenstraße (L 415) offensichtlich unerlaubt links einbiegen wollte, blieb auf der Kuppe hängen. Der Verkehrsfluss war so halbseitig blockiert.