1 Schön und selten: In Locherhof stehen Baum und Stamm separat. Foto: Otto

Dieser Maibaum hat Seltenheitswert: In Locherhof ist das gute Stück urplötzlich abgebrochen. Eine Zierde im Ort ist er jetzt trotzdem.









Link kopiert



Der prächtige Baum wird in Locherhof alljährlich von der Hecke-Pfiefer Narrengilde gestellt. Auch an diesem Maifeiertag brachten die Vereinsmitglieder den Baum am Dorfplatz in Position – mitten beim Aufstellen brach allerdings die dichte Baumspitze samt Maischmuck ab.