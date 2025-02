Missbrauchsvorwürfe im Turnen: Turnskandal – LKA-Beamte durchsuchen Kunstturnforum

1 Das Turnen in Deutschland steckt in einer Krise. Wird sich das System verändern? Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der Turnskandal, ausgehend vom Kunstturnforum (KTF) in Stuttgart, zieht nun auch juristisch seine Kreise. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat am Donnerstag bekanntgegeben, dass sie ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und das Landeskriminalamt Stuttgart mit den Ermittlungen beauftragt hat. Als Grund wird angegeben: „Verdacht der Nötigung in mehreren Fällen.“ Eine Anzeige war nicht Auslöser der Ermittlungen. Die Behörde teilt auf Nachfrage mit, „von Amts wegen“ tätig geworden zu sein.