1 Polen hat als eins der ersten europäischen Länder ein Gremium eingesetzt, um die Dokumente zum Missbrauchsring von Jeffrey Epstein auf polnische Spuren zu durchforschen. (Archivbild) Foto: Radek Pietruszka/PAP/dpa Polnische Ermittler prüfen Hinweise aus den Epstein-Dokumenten: Wurden auch in Polen junge Frauen angeworben und ausgebeutet? Eine erste Analyse bringt einen «begründeten Verdacht».







Warschau - Die polnische Justiz hat nach einer ersten Analyse der Epstein-Akten offiziell Ermittlungen wegen mutmaßlichen Menschenhandels eingeleitet. Aus den Dokumenten ergebe sich der begründete Verdacht, dass auch in Polen junge Frauen angeworben worden seien, um sie sexuell auszubeuten. Das teilte die Landesstaatsanwaltschaft in Warschau mit.