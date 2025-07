Missbrauchsfälle im Enzkreis: 28-Jähriger wegen Kindesmissbrauchs verurteilt

1 Symbolbild Foto: © Angelov - stock.adobe.com Ein ehemaliger Trainer bei einem Verein im Enzkreis musste sich vor dem Amtsgericht Pforzheim wegen Kindesmissbrauchs und sexueller Nötigung verantworten.







Link kopiert



Es war im Juni 2021. Eine damals 16-jährige Vereins-Trainerin duscht sich nach dem Schwimmen im Badeanzug ab. Sie hat Shampoo in den Haaren, die Augen zu. Plötzlich nähert sich ein Trainerkollege. Er ist zu dem Zeitpunkt sieben Jahre älter. Der Mann greift der Jugendlichen in den Intimbereich, drückt sie in eine Ecke. Sie will das nicht, ist geschockt, wehrt sich erst nicht. Doch dann lässt der Mann von ihr ab.