Missbrauch von Sechsjähriger: Rulantica-Tatverdächtiger wohnte in Lahr-Sulz

Der Missbrauchsfall von Rust führt in den Lahrer Stadtteil Sulz. Die Ermittler durchsuchten dort eine Wohnung. Die Polizei hält sich bedeckt, im Dorf herrscht Entsetzen.
Ein sechsjähriges Mädchen wird aus dem Europa-Park-Bad Rulantica gelockt, in den angrenzenden Wald geführt, missbraucht und zurückgelassen – die schrecklichen Geschehnisse, die sich am Samstag abgespielt haben und am Donnerstag publik wurden, sorgten bundesweit für Schlagzeilen. Nun gerät Lahr in den Fokus, genauer: der Stadtteil Sulz. Wie die LZ am Freitag erfahren hat, soll der Tatverdächtige zuletzt in einem Mehrfamilienhaus in der Lahrer Straße gewohnt haben.