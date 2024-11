Missbrauch in Rottenburg und Region: Wie offen ist die Diözese beim Tabu-Thema?

Missbrauch in Rottenburg und Region

1 Thomas Halder und Anne Mülhöfer von der Aufklärungskommission für sexuellen Missbrauch in der Diözese Rottenburg/Stuttgart Foto: Juergen Lueck

Am Mittwoch, 20. November, wird enthüllt, wie Bischof Sproll mit sexuellem Missbrauch umgegangen ist. So geht die Diözese Rottenburg Stuttgart heute mit diesen Fällen um.









Link kopiert



Seine Recherchen zu Bischof Sproll (1870-1949) enthüllt der Journalist Karlheinz Heiss am Mittwoch, 20. November. Wie ging der Namensgeber von Schulen und diversen Einrichtungen mit Priestern um, die im Verdacht des sexuellen Missbrauchs gestanden haben? In seinem Buch „Wie war das bei Sproll?“ untersucht Autor Heiss auch Fälle von Priestern in Horb und Ergenzingen.