Missbrauch in der Therapie: „Als wäre ich die Angeklagte“ – Patientin bricht nach Urteil zusammen

Ein früherer Therapeut der Uniklinik Tübingen wird in 53 Fällen wegen sexuellen Missbrauchs auf Bewährung verurteilt. Ein „täterschützendes Urteil“, sagt der Anwalt der Patientin.
Eine halbe Stunde vor der Urteilsverkündung nutzte die ehemalige Patientin des Angeklagten noch einmal die Möglichkeit, um einen Einblick in ihre Gefühlswelt zu geben: „Ich habe mich in diesem Prozess oft so gefühlt als wäre ich die Angeklagte“, sagte die 37-Jährige am Mittwochabend im Saal 107 des Landgerichts Tübingen. Sie sprach ihren ehemaligen Therapeuten auf der Anklagebank auch direkt an: „Sie stellten die Ereignisse so dar, als hätte ich sie verführt oder sogar missbraucht.“